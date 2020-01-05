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Bir ülkede daha plastik poşet yasaklandı!

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Bir ülkede daha plastik poşet yasaklandı!

Tayland'da yeni yılla birlikte tek kullanımlık plastik poşet kullanımı yasaklandı. Yasağı duyuran Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Varawut Silpa-Archa, Tayland'ın geçen yıla kadar dünyada denize en çok plastik atık döken 6'ncı ülke olduğunu belirtti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, hükümet, uzun süredir planladığı tek kullanımlık plastik poşet yasağının bu yıldan itibaren büyük çaplı alışveriş merkezi ve mağazalarda uygulamaya konulduğunu bildirdi.

YASAĞI BAKAN DUYURDU

Yasağı duyuran Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Varawut Silpa-Archa, Tayland’ın geçen yıla kadar dünyada denize en çok plastik atık döken 6’ncı ülke olduğunu belirterek, “Son 5 aydır yürütülen kampanyalar ve Tayland halkının yardımı sayesinde bu alanda 10’uncu sıraya geriledik.” dedi.

Geçen yıl plastik poşet kullanımının ülke genelinde 2 milyar civarında azaldığını kaydeden Varawut, 2021’den itibaren plastik poşet yasağının bütün dükkan ve mağazalara yayılıp, ülke genelinde plastik poşet kullanımının tamamen sonlanacağını ifade etti. 

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