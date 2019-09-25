Bir iflas şoku daha

178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un önceki gün iflasını açıklamasının ardından dün de Slovenya’nın milli havayolu Adria Airways iflasını açıkladı

Slovenya’nın milli havayolu Adria Airways, Salı ve Çarşamba günleri için tüm operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Bir süredir mali sıkıntılar içinde olan havayolunun fon arayışına devam edeceği ve en kısa süre içinde uçuşlarına yeniden başlamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Durum nedeniyle yolcuların uçuşlarını kontrol etmeleri belirtilirken, mağdur olan yolcularında havayolu ile iletişime geçmeleri istendi.

1961 yılında kurulan milli havayolunun filosunda 17 adet uçak bulunuyor.