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Bir günde yarım metre kar yağacak

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Avrupa sert kış koşullarıyla mücadele ediyor. Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Almanya'da kar nedeniyle ordu göreve çağrıldı. Rusya ve Gürcistan ise dondurucu soğukların pençesinde

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Bir günde yarım metre kar yağacak
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  • Avrupa'nın kuzeyinde çetin kış koşulları ve aşırı kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

  • Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Berchtesgaden kasabası yoğun kar yağışı nedeniyle acil durum ilan etti.

  • Çatılarda biriken karları temizlemek için ordudan yardım istendi.

  • Kasabada yaşayanlar duygularını şu sözlerle dile getiriyor. "Yarın yarım metre daha kar düşmesini bekliyoruz. Bu yüzden çatıların acil olarak temizlenmesi gerekiyor. Alman ordusu bize yardım edebilir."

  • Kasabadaki okullar da hafta başından bu yana kapali. Tren seferleri de iptal edildi.

  • Çekya da yoğun kar yağışından nasibini aldı.

  • Yağış nedeniyle ülke genelinde 9 binden fazla eve elektrik verilemiyor. Onlarca yol da kar nedeniyle kapandı.

  • Rusya ve Gürcistan da sıcaklıkların rekor seviyelere düşmesiyle zor günler geçiriyor.

  • Moskova ve Saratov'da evlerin cepheleri buz ile kaplandı.

  • Metrelerce uzunluktaki sarkitlar itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

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