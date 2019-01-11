Bir günde yarım metre kar yağacak

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Avrupa'nın kuzeyinde çetin kış koşulları ve aşırı kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Berchtesgaden kasabası yoğun kar yağışı nedeniyle acil durum ilan etti.
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Çatılarda biriken karları temizlemek için ordudan yardım istendi.
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Kasabada yaşayanlar duygularını şu sözlerle dile getiriyor. "Yarın yarım metre daha kar düşmesini bekliyoruz. Bu yüzden çatıların acil olarak temizlenmesi gerekiyor. Alman ordusu bize yardım edebilir."
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Kasabadaki okullar da hafta başından bu yana kapali. Tren seferleri de iptal edildi.
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Çekya da yoğun kar yağışından nasibini aldı.
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Yağış nedeniyle ülke genelinde 9 binden fazla eve elektrik verilemiyor. Onlarca yol da kar nedeniyle kapandı.
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Rusya ve Gürcistan da sıcaklıkların rekor seviyelere düşmesiyle zor günler geçiriyor.
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Moskova ve Saratov'da evlerin cepheleri buz ile kaplandı.
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Metrelerce uzunluktaki sarkitlar itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.
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Avrupa sert kış koşullarıyla mücadele ediyor. Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Almanya'da kar nedeniyle ordu göreve çağrıldı. Rusya ve Gürcistan ise dondurucu soğukların pençesinde
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