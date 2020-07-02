banner411
banner69
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
9 0
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
353 0
 
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
14 0
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
189 0
Çekya'da coronaya veda partisi
Çekya'da coronaya veda partisi
53 0
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
52 0
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
59 0
banner460

Bir günde rekor vaka artışı

banner27

Corona virüs salgınında toplam vaka sayısı 10 milyon 800 bini aştı.

Bir günde rekor vaka artışı

 

  Covid-19 nedeniyle 519 binden fazla insan öldü. Salgını atlatanların sayısı da 6 milyonun üzerine çıktı. 1 Temmuz'da 196 bin 901 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakam bir günde tespit edilen en yüksek corona virüs vaka sayısı anlamına geliyor.

 

Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı - 1

Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü.

Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı - 2

Şimdiye kadar 10 milyon 800'binden fazla insan bu küresel salgına yakalandı. Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı 519 bin'in üzerine çıkarken 6 milyondan fazla insan iyileşti.

Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı - 3

Corona virüse ilişkin verileri derleyen Worldometers sitesindeki rakamlara göre 1 Temmuz'da dünya genelinde 196 bin 901 yeni corona virüs vakası tespit edildi.

Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı - 4

Böylece bir gündeki en yüksek vaka artışı yaşandı. Dünyadaki toplam vaka sayısının 200 bini geçmesi Mart ayının ortalarını bulmuştu. Ancak Temmuz ayı itibariyle bu rakama bir günde ulaşılıyor.

Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı - 5

En fazla vakanın olduğu yer ise Amerika Birleşik Devletleri. ABD'de toplam vaka sayısı 2 milyon 770 bini geçti. Ülkede Covid-19 nedeiyle 130 binden fazla insan hayatını kaybetti. ABD'nin ardından 1.4 milyon vaka va 60 bin can kaybıyla Brezilya geliyor.

Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı - 6

BREZİLYA'DA BİNİN ÜZERİNDE ÖLÜM

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1038 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 60 bin 632'ye, vaka sayısı da 46 bin 712  artarak 1 milyon 448 bin 753'e yükseldi.

Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı - 7

MEKSİKA'DA 741 ÖLÜM

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 741 artarak 28 bin 510'a ulaştı.

Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 5 bin 681 artışla 231 bin 770'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 138 bin 319 kişi iyileşti.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı - 8

HİNDİSTAN'DA 434 ÖLÜM

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 434 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 834'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 148 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 604 bin 641'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 359 bin 860 kişi iyileşti.

Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı - 9

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.