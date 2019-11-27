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Bir deprem de Yunanistan'da

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Yunanistan'da, Mora Yarımadası'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 20 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bir deprem de Yunanistan'da

 

Yunanistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem... 

Atina Jeodinamik Enstitüsü ilk belirlemelere göre, depremin yerel saatle 09.23'te, Mora Yarımadası'nın güneyinde yer alan Kithira Adası ile Girit Adası arasında denizde 20 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Yerel basın, 5,9 büyüklüğündeki depremin 258 kilometre uzaklıktaki başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar geniş bir bölgede şiddetle hissedildiğini duyurdu.

ARNAVUTLUK'TAKİ FAYLA İLGİSİ YOK

Yunan deprem bilimcileri yaptıkları açıklamalarda, depremin Arnavutluk'ta dün meydana gelen depremle ilgisi bulunmadığını belirtti.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Arnavutluk'ta dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem 24 kişinin yaşamını yitirmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden oldu.

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