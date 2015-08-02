Bill Clintona en yüksek konferans ücreti İsveçten

Eski ABD Başkanı Bill Clintonın görevinden ayrıldıktan sonra dünyanın pek çok ülkesinde verdiği konferans ve seminerlerde en yüksek ücreti bir İsveç bankasından aldığı belirtildi. İsveç resmi...

Eski ABD Başkanı Bill Clintonın görevinden ayrıldıktan sonra dünyanın pek çok ülkesinde verdiği konferans ve seminerlerde en yüksek ücreti bir İsveç bankasından aldığı belirtildi.

İsveç resmi haber ajansı TTnin haberine göre, Bill Clinton, verdiği konferans karşılığında en yüksek ücreti 5,5 milyon kronla (yaklaşık 600 bin avro) İsveçteki Handelsbanken aldı bankadan aldı.

Bill Clintona bankanın ne kadar ücret ödediği Handelsbankenin vergi dairesine bildirdiği beyanname sayesinde öğrenildi.

Clintonın ortalama 400 bin avro karşılığı seminer ve konferans verdiği, Handelsbankenden aldığı ücretin ise bankanın bu zamana kadar böyle bir çalışma için ödediği en yüksek ücret olduğu ifade edildi.

Bankanın Basın Sözcüsü Bengt Carlsson, bankanın farklı çalışmalara ödediği ücretler hakkında yorumda bulunmayacağını söyledi.

AA

