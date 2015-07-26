Beyaz Saraydan Türkiye açıklaması

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Alistair Baskey, Türkiyenin terör örgütü PKKya yönelik yaptığı hava operasyonlarına yönelik yazılı açıklama yaptı. Terör örgütü...

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Alistair Baskey, Türkiyenin terör örgütü PKKya yönelik yaptığı hava operasyonlarına yönelik yazılı açıklama yaptı. Terör örgütü PKKnın Türkiye halkına karşı yaptığı saldırılara değinen Bakey, PKKnın terörist saldırılarına karşı NATO müttefikimiz Türkiyenin kendini savunma hakkına tamamen saygı duyuyoruz. ABDnin terör örgütleri listesinde olan PKK, terörist eylemlerinden vazgeçerek Türkiye hükümetiyle diyalog içine girmelidir ifadesini kullandı. Baskey, açıklamasında, Aynı zamanda, tansiyonun azaltılması ve iki taraf da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için çözüm sürecine bağlı kalmayı sürdürmelidir. Şiddet, uzun vadeli güvenlik ve gelişimi açısından Türkiye vatandaşlarının yararına değildir görüşüne yer verdi.

PKKnın Türkiyedeki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz



ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk Twitter hesabından, Türkiyenin terör örgütü PKKya yönelik yaptığı hava saldırılarına dair açıklama yaptı. PKKnın Türkiyedeki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Türkiyenin kendini savunma hakkına tamamen saygı duyuyoruz ifadesini kullanan McGurk, Aynı zamanda tansiyonun azaltılması ve iki tarafın da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için çözüm sürecine bağlı kalmayı sürdürmesi çağrısında bulundu.

Mcgurk ayrıca, PKKya karşı yapılan bu saldırılar ile DAEŞe karşı Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılmasına yönelik geçtiğimiz günlerde ortaya konulan anlayış arasında bir bağlantı yoktur. DAEŞe karşı tüm partnerlerimiz ve Türkiye ile işbirliğimizi artırmayı dört gözle bekliyoruz ifadelerine yer verdi.

AA

