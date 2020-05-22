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Beyaz Saray unutulmaz hizmetkarına ağlıyor

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11 ABD Başkanı'na hizmet eden ve Beyaz Saray'ın en uzun süreli çalışanı olarak da bilinen Wilson Roosevelt Jerman, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Beyaz Saray unutulmaz hizmetkarına ağlıyor

Corona virüsünün merkez üssü ABD’de salgın paniği Beyaz Saray’a da sıçramıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın valelerinden birinde corona çıkmasının ardından Başkan Yardımcısı Pence’in basın sözcüsü de hastalığa yakalanmıştı.

Beyaz Saray’la ilgili bir corona haberi de eski çalışanlarından birinden geldi. Beyaz Saray’da en uzun süre çalışan isim olarak bilinen Wilson Roosevelt Jerman, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

91 yaşındaki Jerman, uşak olarak çalıştığı sarayda 11 ABD Başkanı’na hizmet etmişti. 1957’de Dwight D. Eisenhower’ın ABD Başkanı olduğu dönemde Beyaz Saray’a giren Jerman, son olarak 2011’de Barack Obama döneminde kalp krizi geçirmesinin ardından emekli olmuştu.

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