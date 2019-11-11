Beyaz Baretlilerin kurucusu İstanbul'da ölü bulundu

Suriye'de faaliyet gösteren ve küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye'deki sivil savunma ekiplerinin kurucusu ve eski MI6 (İngiliz İstihbarat Servisi) görevlisi 48 yaşındaki Le Mesurier'e ait cesedin Beyoğlu ilçesinde evine yakın bir noktada ölü bulundu

Suriye'de faaliyet gösteren ve küresel çapta Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye'deki sivil savunma ekiplerinin kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Le Mesurier İstanbul'da ölü bulundu.

İstanbul Valiliği, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Eski MI6 (İngiliz İstihbarat Servisi) görevlisi 48 yaşındaki Le Mesurier'e ait cesedin Beyoğlu ilçesinde evine yakın bir noktada ölü bulunduğu kaydedilirken, diplomat olan komşusu ölüm nedeni ve şekliyle ilgili ellerinde kesin deliller olmadığını kaydetti. Beyaz Baretliler ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Mayday Kurtarma Derneği'nin (Mayday Rescue Foundation) başkanlığını yürüten Le Mesurier aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askeri olarak eski Yugoslavya'da görev yapmıştı.

Aralarında 200'den fazla kadın gönüllünün de bulunduğu Beyaz Baretliler Suriye'de çatışma ya da bombardıman sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarını yürütüyordu. 2016'da Nobel Barış Ödülü'neaday gösterilen söz konusu ekip yangınlara müdahale, elektrik ve su şebekelerinin onarımı ve moloz temizleme gibi çalışmalar da yapıyor.

Amsterdam ve İstanbul'da merkezleri bulunan ve faaliyetleri Birleşmiş Milletler ve bazı hükümetler tarafından desteklenen Beyaz Baretliler'in çalışmalarının konu alındığı White Helmets isimli yapım 2017'de "En İyi Kısa Belgesel" dalında Oscar ödülünü kazanmıştı.