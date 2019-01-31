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Belçika’da binlerce öğrenci sokaklara döküldü

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Belçika'da binlerce öğrenci sokaklara döküldü. Ellerinde pankartlarla slogan atarak başkent Brüksel'de yürüyüş yapan öğrenciler küresel ısınmaya karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Belçika’da binlerce öğrenci sokaklara döküldü
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Ocak ayının son günü Belçika geniş çaplı bir yürüyüşe sahne oldu… Belçika’da binlerce öğrenci küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Başkent Brüksel’de gerçekleşen yürüyüşte binlerce öğrenci ellerinde pankartlarla meydanlarda slogan attı.

On binlerce gösterici Brüksel'de yürüyüş gerçekleştirdi.

On binlerce gösterici Brüksel’de yürüyüş gerçekleştirdi.

Gençler, “Paranın yeşilini değil ağacın yeşilini istiyoruz”, “Gezegenimizi kurtarın, geleceğimizi kurtarın” ve “Her şeyi değiştirebilirsiniz ama gezegenimizi asla” yazan pankartlarla yürüyüş yapan 70.000’e yakın öğrenci benzer bir gösteriyi geçtiğimiz haftalarda da gerçekleştirmiş ve okul yerine sokaklara çıkarak yetkilileri göreve çağırmıştı.

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