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Belçika'da sokakta insanlara tükürmeye 3 ay hapis

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Belçika'da bir mahkeme, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını göz önünde bulundurarak sokaktan geçenlere tüküren bir kişiyi üç ay hapis cezasına çarptırdı.

Belçika'da sokakta insanlara tükürmeye 3 ay hapis

Belçika'da bir mahkeme, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını göz önünde bulundurarak sokaktan geçenlere tüküren bir kişiyi üç ay hapis cezasına çarptırdı.

Namur Ceza Mahkemesi, evsiz bir adamın sokaktan geçenlere tükürmesinin Covid-19 salgını nedeniyle "tehlikeli" olduğuna hükmetti. Söz konusu 55 yaşındaki saldırganı üç ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 50 euro da para cezası kesti.

Tüküren saldırganın Covid-19 belirtisi göstermediği ancak sarhoş olduğu ve tehditkar bir tutum sergilediği aktarıldı.

Belçika'nın Valonya bölgesindeki Namur kentinde 30 Mart'ta söz konusu kişi gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Covid-19 nedeniyle karara itiraz edilmiş, saldırgana sembolik hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

Belçika'da Covid-19 nedeniyle vaka sayısı 57 bin 849'a, hayatın kaybedenlerin sayısı 9 bin 388'e yükseldi.

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