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Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

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Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, ilk ilişkisine internet üzerinden tanıştığı bir bankacıyla girdi

Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
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Jasmine isimli kız, utanç verici satıştan 1,2 milyon euro aldı.

Eski Wall Street bankacısı Jasmin'le birlikte olabilmek için Los Angeles ve Münih'ten erkeklerle yarıştı.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi, müşterisiyle ilk buluşmasında biraz gergin olduğunu ancak sonrasında orta yaşlı adamdan hoşlandığını söylüyor.

Genç kız, "İnsanların çoğu ilk deneyimini tekrar yaşama şansı yakalasaydı, 1,2 milyonu tercih ederdi" diyor.

Para hesabına yatan Jasmine, dünya turuna çıkmak ve kendi şirketini kurmak istiyor.

İngiliz basınına konuşan genç kız, çok dindar bir ailede büyüdüğünü ve normalde evleninceye kadar ilişkiye girmek istemediğini ancak parayı tercih ettiğini anlattı.

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