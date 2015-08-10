Batman filmi saldırısı failine ömür boyu hapis cezası

Savunma avukatları, nöroloji bölümü mezunu olan 27 yaşındaki Holmesun akli dengesinin bozuk olduğunu söylemişti. İddianameyi inceleyen mahkeme jürisi, akli dengesi yerinde olmasa da Holmesun eylemlerinden sorumlu olduğu...

Savunma avukatları, nöroloji bölümü mezunu olan 27 yaşındaki Holmesun akli dengesinin bozuk olduğunu söylemişti. İddianameyi inceleyen mahkeme jürisi, akli dengesi yerinde olmasa da Holmesun eylemlerinden sorumlu olduğu kararına vardı. Jürinin idam cezası vermesi bekleniyordu. Fakat idam cezası konusunda jürinin oy birliğine varamaması üzerine, Holmesa şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası verildi.



Amerikan NBC News televizyon kanalına konuşan bir jüri üyesi, 12 üyeden ikisinin idam konusunda kararsız olduğunu, bir üyenin de Holmesun akli dengesinin bozuk olduğu gerekçesiyle kesinlikle karşı çıktığını söyledi.



Adil olan ölümdür





AP haber ajansının aktardığına göre, karar açıklandığında Holmesun annesi Arlene başını eşinin omuzlarına dayayıp ağladı. Saldırıda altı yaşındaki kızı Veronicayı kaybeden Ashley Moser de kararı duyunca memnuniyetsizliğini başını sallayıp, saldırıda yaralanan bir kişinin tekerlekli sandalyesine doğru eğerek gösterdi.



Veronicanın dedesi Robert Sullivan, Bununla baş etmeli ve kabullenmeliyiz. O yaşıyor. Nefes alıyor, bizim sevdiklerimiz ise gitti dedi.



Savcı George Brauchler ise Bu adamın yaptıklarına karşı adil olan ölümdür, fakat sistem başka türlü bir karar aldı. Bu karara saygı duyacağım diye konuşru.



Üç aylık yargı sürecinde Holmes mahkemede savunmasını vermeyi reddetti ve pişmanlık duyduğuna dair bir açıklamada da bulunmadı.



Holmes, 20 Temmuz 2012de Denverin Aurora kentinde Batman filminin açılış gösteriminde salonda rastgele ateş açarak 12 kişiyi öldürmüştü.



BBC Türkçe