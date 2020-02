Başıboş tilki Birleşik Krallık parlamentosuna sızdı

Parlamentoda başıboş dolaşırken fark edilen tilki, Britanya demokrasisinin kalbinde neşeli bir kovalamacaya neden oldu.

Hayvanın binaya nasıl girdiği, söylenenlere göre Portcullis House'un (Britanya'da parlamento üyelerinin ofislerinin bulunduğu bina ed.n.) en üst seviyesine sızmayı ve İşçi Partili bir parlamenterin ofisinin önüne dışkılamayı nasıl başardığı bilinmiyor.

Parlamentoda hızlı bir şekilde av ortamı hazırlanırken, The Sun gazetesinin Westminster muhabiri, kalın eldivenler giymiş yetkililerin birkaç katta süren kovalamacasını an be an aktardı.

Sonunda tilkiyi yakalamayı başaran polis, hayvanı bir kutunun içinde binadan çıkarıp Whitehall sokaklarına bıraktı.

Politikacılar ve memurlar bu hadise karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

İşçi Partisi'nin eski gölge Çevre Bakanı Kerry McCarthy yaptığı Twitter paylaşımında, "Görünüşe bakılırsa yarım saat kadar önce Portcullis House avlusunda koşturan bir tilki varmış, şimdiyse (iki kat yukarıdaki!) ofisiminin dışında bunu buldum. Tüm gösteriyi kaçırıp yalnızca kakayı bulduğuma inanamıyorum” ifadelerini kullandı.

Muhafazakar Partili parlamenter Julia Lopez de “Gece tam Westminster'daki ofisimden ayrılıyordum ki yürüyen merdivenle Portcullis House'a çıkan bir tilki gördüm. Parlamentoda 2017'den bu yana garip şeyler gördük ancak bu en iyisi!" diye yazdı.

Hazine Bakanlığı'nda çalışan Jo Johnson ise, "Virüsler, bütçeler, ABD'deki ön seçimler gibi işlerin arasında bir parça rahatlama oldu. Whitehall binalarında zaten yeteri kadar hayvan topluluğu yokmuş gibi, görünüşe bakılırsa bir tilki Portcullis House'a girdi ve dördüncü kata kadar çıkmayı başardı” diye konuştu.

Diğerleriyse tilkileri kovalamanın tuhaf bir parlamento ritüeli olup olmadığını sorguladı.