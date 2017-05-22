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Bardak kapağı için 357 bin TL tazminat

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ABD'de bir kadın Starbucks bardağının kapağı yüzünden yandı ve dava açtı. Dava sonucunda kadın, Starbucks’tan 100 bin dolar tazminat kazandı. Starbucks 357 bin lira fırlayan kapak tazminatı ödeyecek.

Bardak kapağı için 357 bin TL tazminat
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Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kadın Starbucks bardağının kapağı yüzünden yandı ve Starbucks’a dava açtı. Dava sonuçlandı ve kadın 100 bin dolar tazminat kazandı. Starbucks 357 bin lira fırlayan kapak tazminatı ödeyecek.

Florida’da yaşanan olayda Joanne Mogavero isimli bir kadın kahvenin kapağının fırlaması sebebiyle birinci ve ikinci derece yanık şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Mogavero’nun avukatları Starbucks’ın kapaklarının fırlayabileceği noktasında müşterilerini uyarmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Jüri davada Starbucks’ı haksız buldu ve Joanne Mogavero'ya 85 bin dolar yaşadığı acı, 15 bin dolar ise tedavi masrafları için tazminat ödenmesine hükmetti.

Etiketler; #starbucks
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