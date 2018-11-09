Barda katliam

ABD'nin California eyaletinde bir barda ateş açan saldırgan,13 kişiyi öldürdü

Bireysel silahlanmayla birlikte silahlı saldırıların çok yaygın olduğu ABD'nin California eyaletinde yine silahlı saldırı yaşandı. California’daki "Borderline Bar & Grill In Thousand Oaks" isimli barda silahlı saldırı meydana geldi.

Yerel saat ile 23.20'de meydana gelen saldırı neticesinde 13 kişi yaşamını yitirdi. ABD'li yetkililer saldırgan da içeride ölü bulunduğunu açıkladı.

Saldırı esnasında barda 200'den fazla insan bulunuyordu. Saldırının gerçekleştiği barda o akşam üniversite öğrencilerine özel bir etkinlik düzenleniyordu.

Saldırganın kimliği henüz netlik kazanmış değil. Gelen ilk bilgiler saldırganın yarı otomatik bir silah kullandığı yönünde. Görgü tanıkları saldırganın sis bombası attıktan sonra mekana girdiğini ve elinde tabanca olduğunu söyledi. Ateş açılmasının ardından mekanda bulunanların camları sandalyelerle kırarak dışarı kaçtıkları ifade edildi.