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Baraj çöktü 50 otoyol trafiğe kapatıldı

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ABD'de şiddetli yağış nedeniyle çöken baraj bölge halkına zor anlar yaşattı. Sel baskını nedeniyle 50 otoyol trafiğe kapatılırken bir kasaba da tahliye edildi.

Baraj çöktü 50 otoyol trafiğe kapatıldı

 

ABD'nin Michigan eyaletine bulunan bir baraj şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

Wixom Gölü’ne kıyısı bulunan Edenville kasabasındaki baraj çöktü.

Şiddetli yağış nedeniyle oluşan çöküntü sel baskınına döndü.

Yaklaşık 50 otoyolun kapatıldığı bölgede Sanford kasabası da tahliye edildi.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, eyaletin tüm birimlerinin söz konusu sel baskınlarıyla mücadele için hazır olduğunu ve Edenville’den tahliye edilecek vatandaşların barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanacağını ifade etti.

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