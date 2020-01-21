Banyosunda 2,5 metre Boa Yılanı buldu

Eviniz, kendinizi en güvende hissettiğiniz yerlerden biridir. Ancak zaman zaman bu güven alanımız insanlar ya da hayvanlar tarafından işgal edilebiliyor.

Zaman zaman evlerimizde böcekler ve sinekleri istemeden de olsa ağırlayabiliyoruz. Bazense kendimize bir dost seçiyoruz birlikte yaşamak için. Tabii bunlar genellikle “evcilleştirilebilen” hayvanlar oluyor. Bunun yanı sıra evlerinde tarantula ya da yılan gibi canlıları besleyen insanlara da rastlamış olabilirsiniz. Ancak İngiltere’nin Merseyside bölgesinde yaşayan bir kadın evinde bir yılan beslememesine rağmen, banyosuna girdiğinde yaklaşık 2.5 metre uzunluğundaki bir boa yılanı ile karşılaştı ve dehşete kapıldı.

İngiltere’nin Merseyside bölgesinde yaşayan bir kadın evinin banyosuna girdiğinde iki buçuk metrelik boa yılanı ile karşılaştı

Lavabo ve küvet arasında kıvrılmış yılanı gören kadın, paniğe kapıldı ve hemen polise haber verdi

Olay yerine gelen polis ekipleri tedbirli davranarak özel olarak eğitilmiş olan Matrix Ekibi’nden Constable Chris Eastwood’u çağırdı

Yılanlar hakkında uzman olan Eastwood, yılanın bir boa yılanı olduğunu söyledi. Ardından ise küvet ve lavabo arasında duran yılanın yanına sakin bir şekilde yaklaştı

Bir şekilde büyük bir kabın içerisine koyulan yılan, Constable Eastwood tarafından geçici olarak yerel bir evcil hayvan kurtarma tesisine götürüldü

Banyosunda yılan bulan kadın, yılanın nereden geldiğini bilmediğini söyledi. Boa yılanlarının genellikle Orta ve Güney Amerika’da yaşadığı biliniyor



Pitonların çok yakın akrabası olan boa yılanlarının boyları 50 cm ile 4 m arasında değişiyor ve pek saldırgan olmadıkları biliniyor.