Banyosunda 2,5 metre Boa Yılanı buldu

Zaman zaman evlerimizde böcekler ve sinekleri istemeden de olsa ağırlayabiliyoruz. Bazense kendimize bir dost seçiyoruz birlikte yaşamak için. Tabii bunlar genellikle “evcilleştirilebilen” hayvanlar oluyor. Bunun yanı sıra evlerinde tarantula ya da yılan gibi canlıları besleyen insanlara da rastlamış olabilirsiniz. Ancak İngiltere’nin Merseyside bölgesinde yaşayan bir kadın evinde bir yılan beslememesine rağmen, banyosuna girdiğinde yaklaşık 2.5 metre uzunluğundaki bir boa yılanı ile karşılaştı ve dehşete kapıldı.
İngiltere’nin Merseyside bölgesinde yaşayan bir kadın evinin banyosuna girdiğinde iki buçuk metrelik boa yılanı ile karşılaştı
Lavabo ve küvet arasında kıvrılmış yılanı gören kadın, paniğe kapıldı ve hemen polise haber verdi
Olay yerine gelen polis ekipleri tedbirli davranarak özel olarak eğitilmiş olan Matrix Ekibi’nden Constable Chris Eastwood’u çağırdı
Yılanlar hakkında uzman olan Eastwood, yılanın bir boa yılanı olduğunu söyledi. Ardından ise küvet ve lavabo arasında duran yılanın yanına sakin bir şekilde yaklaştı
Bir şekilde büyük bir kabın içerisine koyulan yılan, Constable Eastwood tarafından geçici olarak yerel bir evcil hayvan kurtarma tesisine götürüldü
Banyosunda yılan bulan kadın, yılanın nereden geldiğini bilmediğini söyledi. Boa yılanlarının genellikle Orta ve Güney Amerika’da yaşadığı biliniyor
Pitonların çok yakın akrabası olan boa yılanlarının boyları 50 cm ile 4 m arasında değişiyor ve pek saldırgan olmadıkları biliniyor.