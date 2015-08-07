Bangladeşte bir blog yazarı daha öldürüldü

Bangladeşin başkenti Dakkada laik blog yazarı Niloy Neelin palalı saldırıda öldürüldüğü bildirildi. Polis yetkilisi Mustafizur Rahman, 40 yaşındaki Niloy Neelin yaşadığı apartman dairesinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını...

Bangladeşin başkenti Dakkada laik blog yazarı Niloy Neelin palalı saldırıda öldürüldüğü bildirildi. Polis yetkilisi Mustafizur Rahman, 40 yaşındaki Niloy Neelin yaşadığı apartman dairesinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Dakkanın Goran mahallesindeki evinde saldırıya uğrayan Niloy Neel, bu yıl öldürülen dördüncü laik blog yazarı oldu.



Fransız Haber Ajansı AFPye bilgi veren Bangladeş Blogcular ve Aktivistler Ağının sözcüsü, Neelin cihatçılar tarafından hedef gösterilen blog yazarları listesinde olduğunu söyledi. Blogcuların sözcüsü İmran Sarkar, evine giren saldırganların, yanında bulunan arkadaşını kenara ittikten sonra, Neeli pala darbeleriyle öldürdüklerini kaydetti. Emniyet Müdür Yardımcısı Müntaşir ül İslam , 6 saldırganın Neelin kapısını, kiralık ev aradıklarını söyleyerek çaldıklarını açıkladı ve Daha sonra ikisi onu bir odaya çekerek öldürdüler dedi. Yazarın eşinin de aynı evde başka bir odaya kapatıldığı da açıklandı.



BU YIL DÖRDÜNCÜ CİNAYET



Mayıs ayında da cihatçı militanlardan ölüm tehditleri aldığı söylenen bir başka laik blogcu Ananta Bijoy Das, Sylhetde palalı ve maskeli kişiler tarafından öldürülmüştü. Şubat ve Mart aylarında yine başkent Dakkada iki laik blog yazarı Washiqur Rahman ve Avijit Roy öldürülmüşlerdi.



Şu ana kadar bu olaylarla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı ama hiç kimse hakkında dava açılmış değil.



BBC Türkçe

