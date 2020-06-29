banner411
banner69
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
45 0
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
45 0
 
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
100 0
Hamitköy’den efsane galibiyet
Hamitköy’den efsane galibiyet
281 0
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
28 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
463 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
87 0
banner460

Bangladeş'te feribot faciası

banner27

Bangladeş'te bir feribotun batması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti. Kaybolanları arama çalışmaları sürüyor

Bangladeş'te feribot faciası

 

Bangladeş'te Buriganga nehrinde 100 kişiyi taşıyan feribot, başka bir feribotla çarpıştı. Feribot çarpışmanın ardından battı. Şu ana kadar 23 kişinin cesedine ulaşıldı.

Nehirde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Diğer feribotunsa hasar almadığı ve kaza bölgesinden uzaklaştığı belirtiliyor.

Batan feribotun Munshiganj'dan başkent Dakka'ya gitmekte olduğu açıklandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.