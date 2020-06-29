Bangladeş'te feribot faciası

Bangladeş'te bir feribotun batması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti. Kaybolanları arama çalışmaları sürüyor

Bangladeş'te Buriganga nehrinde 100 kişiyi taşıyan feribot, başka bir feribotla çarpıştı. Feribot çarpışmanın ardından battı. Şu ana kadar 23 kişinin cesedine ulaşıldı.



Nehirde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Diğer feribotunsa hasar almadığı ve kaza bölgesinden uzaklaştığı belirtiliyor.



Batan feribotun Munshiganj'dan başkent Dakka'ya gitmekte olduğu açıklandı.