Balkanlar’da kadınlar ayaklandı

Balkan ülkelerinde jinekolojik tedavi ve müdahale süreçlerindeki travmatik deneyimlerini paylaşan kadınlar, #MeToo (Ben de) hareketine benzer bir sosyal kampanya başlattı. Kadınlar, sağlık çalışanları tarafından uygulanan psikolojik şiddete karşı birleşti.

Telegraph gazetesinin haberine göre, kadınları cesaretlendiren Hırvatistan’da Meclis kürsüsünde bir kadın milletvekilinin yaptığı konuşmaydı.

Ivana Nincevic-Lesandric, düşük yaptıktan sonra gittiği hastanede yaşadığı ağrılı kürtaj deneyimini anlatmış, “Kollarımı ve bacaklarımı bağladılar ve kürtaja başladılar. Hayatımın en zor 30 dakikasıydı ve her saniyeyi hatırlıyorum. Bu durumu değiştirmeyi düşünüyor musunuz?” demişti.

Hırvat siyasetçinin tedavi gördüğü hastane suçlamaları reddederken, bu olay sonrası ülkedeki yüzlerce kadın, jinekolog ve ameliyat koltuğunda yaşadıkları acılı ve aşağılayıcı deneyimleri paylaşmaya başladı.

400 TANIĞIN HİKAYESİ DERLENDİ

Bir sosyal medya kullanıcısı, doktorunun biyopsi sırasında kendisine, “Seks yaparken ağlamadın, şimdi de kapa çeneni” dediğini yazdı. Bir başka kadın da, “Ellerimi, bacaklarımı ve başımı tuttular. Doktor ağladığım için beni şımarık olmakla da suçladı” dedi.

Ivana Nincevic-Lesandric’in konuşması kadınları harekete geçirdi.

Hırvat ebeveyn hakları kuruluşu RODA, bu ve benzeri 400 tanığın hikayesini derledi. Hak savunucuları da bu hikayeleri, Hırvatistan’daki pek çok şehrin sokaklarında sesli okudu. Sağlık Bakanlığı’na da bu metinlerin bir kopyası gönderildi.

Bakanlık ise söz konusu kadınların sayısının “çok az olduğunu” söyledi, hasta ve sağlık çalışanları arasındaki iletişimin geliştirilmesi gerektiği önerisinde bulundu.

Hırvatistan’da yapılan bir araştırmaya göre, her 3 kadından biri jinekolojik müdahalelerde kendilerine anestezi yapılmadığını söylüyor. Ancak kadınların öfkesi Hırvatistan’la sınırlı değil. Hırvat siyasetçinin cesur konuşması, Balkanların büyük kısmında kadınlar için dönüm noktası oldu.Komşu ülke Bosna’da da 10 gün içinde 300’e yakın kadın, bir sivil toplum kuruluşuyla deneyimlerini paylaştı.

Balkanlar’daki bu isyan dalgası Hollywood’da başlayan ve dünyaya yayılan #MeToo (Ben de) kampanyası ile özdeşleştiriliyor.