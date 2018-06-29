Bali'de yanardağ kül ve duman püskürtmeye başladı

Agung Yanardağı’nın kül ve duman püskürmesi nedeniyle bölge halkından "maske kullanmaları" istendi. Havalimanı ise bir süre uçuşlara kapatıldıktan sonra yeniden faaliyete geçti.

Endonezya’nın Bali Adası’nda faaliyette olan Agung Yanardağı’nın yeniden kül ve duman püskürtmesi nedeniyle bölge halkı "maske kullanmaları" konusunda uyarıldı.

Endonezya haber ajansı Antara’nın haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağdan püsküren kül ve duman nedeniyle bölge halkına yanardağ civarında faaliyette bulunmaktan kaçınmaları ve belli bölgeler için maske kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Yanardağdan çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin metreye ulaştığını açıklayan PVMBG, alarm durumunun ise halen 3. seviyede olduğunu bildirdi.

Yerel yetkililer de şu ana kadar riskli alanlarda yaşayan yaklaşık 400 kişiyi önlem amacıyla güvenli bölgelere yerleştirdiklerini bildirdi.

Olay yerine çok uzak olmayan turistler ise fotoğraf çekti.

Uçuşlara kapatılan Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı’nın tekrar açıldığı bildirildi.

Havalimanının yaklaşık 12 saat uçuşlara kapalı kalması nedeniyle iç ve dış hatlarda 300’den fazla uçuş iptal edilmiş, 27 binden fazla yolcu durumdan olumsuz etkilenmişti.

Kasım ayında da yanardağdan püsküren duman ve külün uçuşlara engel olması sonucu on binlerce yolcu mağdur olmuştu.

Özellikle Çin ve Avustralya'daki turizm şirketleri turlarını iptal etmiş ve bölgedeki birçok ülke de Bali seferlerini durdurmuştu.

Hükümet, eylül-aralık aylarında yanardağda yaşanan hareketlilik nedeniyle turizmde 1 milyar dolarlık kayıp olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı, en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.