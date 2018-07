Bakteri bulaştı, tek çare elini kesmek

Dünyanın saygın tıp dergilerinden The New England Journal of Medicine, ilginç bir vakayı sayfalarına taşıdı. Dergi çiğ deniz ürünü tüketen 71 yaşındaki adamın bir deri enfeksiyonuna yakalandığı ifade edilirken, bakteri yüzünden adamın elinin kesileceği aktarıldı.

Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The New England Journal of Medicine, 71 yaşındaki bir adamın yaşadığı sağlık sorununu sayfalarına taşıdı. Dergi, Güney Kore’de yaşayan yaşlı adamın çiğ deniz ürünü yedikten 12 saat sonra elinde bir ağrı hissettiğini aktardı. Elindeki ağrı geçmeyince hastaneye giden adam burada kontrol altına alındı. İncelemeleri devam eden Güney Kore vatandaşı Chonbuk National University Medical School’da doktorları şaşkına çevirdi. Jeonju kentinde bulunan hastanede görevli Dr. Karen Wong, “Bu bakteri ölümcül olabilir. Farklı türleri var ve eğer çiğ ya da az pişmiş deniz ürünü tüketirseniz bu bakteriye maruz kalabilirsiniz. Yaptığımız incelemeler sonucunda hastanın elinde Vibrio vulnificus bakterisi tespit ettik” ifadesini kullandı. Dr. Wong, “Farklı hastalıklar da bu bakteriyle birleşince ortaya korkunç sonuçlar çıkabiliyor. Vibrio cilde zarar verir ve büyük içi kan dolu şişliklere sebep oluyor. Korkunç bir enfeksiyonla karşı karşıya kaldık” dedi. Dr. Wong, hastasının sol kolunun hastalığın bulaşmasından 25 gün sonra kesildiğini açıkladı.