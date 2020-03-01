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Bakışlarına 57 bin takipçi

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Bakışlarına 57 bin takipçi

ABD’de hayvan hakları aktivisti Sarah Borok tarafından sahiplenilen “Barbara” isimli kedi, ‘huysuz’ yüz ifadesi sayesinde sahibinin açtığı Instagram hesabında 57 bin takipçi elde etti. “Barbara”nın bakışlarına hayran olanlar var.

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