banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Bağdat'ta bombalı saldırı: 60 ölü

banner27

Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki Sadr kentinin pazar yerinde bomba yüklü kamyon patlamasında en az 60 kişi öldü.

Bağdat'ta bombalı saldırı: 60 ölü
banner137

Polis kaynakları, Şii bölgesi olan Sadr kentindeki kalabalık bir pazar yerinin yakınlarına park edilen ve soğutucu sistemi olduğu belirtilen kamyondaki bombaların patlaması sonucunda en az 60 kişinin öldüğünü belirttiler. Hastane kaynaklarına göre patlama sonucunda en az 200 kişi de yaralandı. Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.