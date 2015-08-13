Bağdat'ta bombalı saldırı: 60 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki Sadr kentinin pazar yerinde bomba yüklü kamyon patlamasında en az 60 kişi öldü.

Polis kaynakları, Şii bölgesi olan Sadr kentindeki kalabalık bir pazar yerinin yakınlarına park edilen ve soğutucu sistemi olduğu belirtilen kamyondaki bombaların patlaması sonucunda en az 60 kişinin öldüğünü belirttiler. Hastane kaynaklarına göre patlama sonucunda en az 200 kişi de yaralandı. Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.