Bağdat'ta bombalı saldırı: 60 ölü

Polis kaynakları, Şii bölgesi olan Sadr kentindeki kalabalık bir pazar yerinin yakınlarına park edilen ve soğutucu sistemi olduğu belirtilen kamyondaki bombaların patlaması sonucunda en az 60 kişinin öldüğünü belirttiler. Hastane kaynaklarına göre patlama sonucunda en az 200 kişi de yaralandı. Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.