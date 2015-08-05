Babek Zencani, Ekimde yargılanacak

İranda yolsuzluk iddiasıyla Aralık 2013ten beri cezaevinde tutulan işadamı Babek Zencaninin Ekim ayında yargılanmasına başlanacak. İran Adalet Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Zencaninin yargılanacağı davanın ilk duruşmasının...

İranda yolsuzluk iddiasıyla Aralık 2013ten beri cezaevinde tutulan işadamı Babek Zencaninin Ekim ayında yargılanmasına başlanacak.

İran Adalet Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Zencaninin yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 3 Ekim tarihinde yapılacağını açıkladı. Dosyanın avukatlara dağıtılarak mütalaasına başlandığını söyleyen Ejei, yargılanma sürecinin açık olup olmadığına ilgili hakimin karar vereceğini kaydetti.

Zencaninin petrolden elde ettiği paraları nerede tutuğu konusunda dürüst davranmadığını öne süren İranlı sözcü, işadamının adres olarak gösterdiği yurt dışındaki bankalar nezdinde inceleme yaptıklarını ancak paraların izine rastlamadıklarını kaydetti.

Zencani için 200 bin sayfalık kalın bir iddianame dosyası hazırlanırken, Zencaninin yargılanması için, verdiği bir çok idam kararıyla gündemden düşmeyen Ebul-Kasım Salavati adlı hakim görevlendirildi.

Zencani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hükümeti döneminde İran petrolünü satıp, karşılığında aldığı paraları devlete geri vermemekle ve 2 milyar 800 milyon dolar yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

İran ve batılı ülkeler arasında geçen ay sağlanan nükleer anlaşmayla birlikte ünlü işadamı yaptırım listesinden çıkarıldı. Zencani, yaptırımların aşılması ve para aklamada İran devletine yardım ettiği iddiasıyla Aralık 2012de ABnin ve Nisan 2013te de ABDnin ambargo listesine alınmıştı. Zencani yaptığı savunmalarında yaptırımlar gerekçesiyle zimmetinde olan paraların transferini yapamadığını ve bundan dolayı mağdur düştüğünü öne sürmüştü.

DHA



