banner255
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
28 0
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
46 0
 
34 0
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
28 0
Çeyrek asır buluşması
Çeyrek asır buluşması
29 0
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
204 0
İstanbul'un bekçisi Galata Kulesi
İstanbul'un bekçisi Galata Kulesi
25 0
banner82

Azeri model, bekaretini 14 milyona sattı

banner27

Azerbaycan'ın ünlü mankenlerinden Mammadzada, bekaretini 2 milyon sterline bir Japon siyasetçiye sattı

banner262
Azeri model, bekaretini 14 milyona sattı
banner215

Azerbaycan'ın ünlü mankenlerinden Mahbuba Mammadzada'nın, bekaretini 2 milyon sterline bir Japon siyasetçiye sattığı iddia edildi.

23 yaşında olan ve Maria adıyla da bilinen model, geçtiğimiz yaz aylarında bir internet sitesi aracılığıyla bekaretini satışa çıkardığını duyurmuştu.

Mammadzada’nın bekaretini bir Japon siyasetçinin aldığını öne süren şirket, açık artırmanın 2 milyon sterlinde  (14 milyon TL) sonuçlandığını açıkladı.

Mammadzada, siteye yerleştirdiği ilanda kazandığı parayla ABD’de bir ev satın almayı, annesiyle birlikte dünyayı gezmeyi ve eğitimi için yatırım yapmayı planladığını söylemişti.

Model, “Annem benim için elinden gelen her şeyi yaptı, şimdi ise sıra bende. Benimle gurur duymasını istiyorum” demişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.