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Avusturyadaki Osmanlı şehitleri için anıt yapıldı

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Dünya Haberleri  Avusturyadaki Osmanlı şehitleri için anıt yapıldı haberi TİKA, Avusturyada 350 yıl önce yapılan Raab Suyu Savaşında şehit olan Osmanlı askerleri için anıt inşa etti. AA TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada,...

Avusturyadaki Osmanlı şehitleri için anıt yapıldı
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Dünya Haberleri 
Avusturyadaki Osmanlı şehitleri için anıt yapıldı haberi
TİKA, Avusturyada 350 yıl önce yapılan Raab Suyu Savaşında şehit olan Osmanlı askerleri için anıt inşa etti.
AA

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mogersdorf kasabasında 1664 yılında Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Avusturya-Macaristan, Almanya ve Fransa orduları arasında yapılan Raab Suyu Muharebesinde şehit düşen Osmanlı askerlerinin anısına anıt dikildiği belirtildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Viyana'da anıt dikilmesiyle ilgili verdiği talimatın ardından anıtların, TİKA'nın çalışmalarıyla tamamlandığı ve anıtlar için en kısa zamanda açılış töreni yapılacağı kaydedildi.

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