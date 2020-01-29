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Avustralyalı askerler yangından kurtarılan koalalara bakıyor

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Avustralya'da aylardır süren yangınları söndürmek için görev alan ordu mensupları, izin günlerinde, kurtardıkları koala yavrularının bakımını üstleniyor, yavrulara elleriyle süt veriyor.

Avustralyalı askerler yangından kurtarılan koalalara bakıyor

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar sürüyor. Her ne kadar Yeni Güney Galler ile Victoria eyaletlerindeki yangınlar bir ay öncesine göre daha hafiflemiş olsa da henüz tamamen söndürülemedi.

Pek çok Avustralyalı yangınları durdurmak, ormanlardaki canlıları kurtarmak için ellerinden geleni yaptı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkenin doğusundaki yangınlarda görev almaları için 3 bin ordu mensubunu göreve çağırdı. Tüm görevliler ve gönüllüler gibi askerler de günlerce, hatta haftalarca yangınla mücadele etti.

Pek çok ordu mensubu, dinlenme günlerini, Cleland Wildlife Park’ta, yangının geride bıraktıkların iyileştirerek değerlendiriyor.

Avustralya Ordusu’nun 16. Alay askerleri, yangından kurtardıkları yavru koalaları elleriyle beslerken çekilen fotoğraflarını, ordunun sosyal medya hesabında paylaştı.

Eylül 2019'dan bu yana kontrol altına alınamayan yangınların ardından geçtiğimiz haftalarda Avustralya’da toz fırtınası, dolu ve sel felaketleri meydana gelmişti. Orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül olmuştu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi, ülkedeki yangınların yol açtığı dumanların Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiğini bildirmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu. Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

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