Avustralya Unficyp'den çekildi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Avustralya’nın Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nden (UNFICYP), Kıbrıs tarihi için belirleyici olan bir anda çekildiğini belirtti.

Alithia gazetesi Avustralya polisinin UNFICYP’deki misyonuna son verilmesi dolayısıyla Avustralya bayrağının gönderden indirilmesi sırasında bir tören yapıldığını yazdı.

Habere göre törende konuşan Spehar, Avustralya’nın, UNFICYP’den, Kıbrıs tarihi için belirleyici olan bir anda çekildiğini belirtti.

İsviçre’de müzakerelerin ürün vermesi ve adanın yeninden birleşmesine yönelik hedefin gerçekleşmesi dileğinde bulunan Spehar, Avustralya’nın görüşmelerin sabit destekçisi olduğuna işaret ederek, Avustralya hükümetine teşekkür etti.

Avustralya polisinin ilk yıldan itibaren 53 yıldır UNFICYP misyonlarına en iyi personellerini gönderdiğini söyleyen Spehar, Avustralya’nın Barış Gücü’ne daimi desteklerinin, ülkenin tüm dünyada barışa ve istikrara yönelik değişmez bağlılıklarının bir örneği olduğunu ifade etti.

Bu misyonda Avustralya’nın önemli rolünü, ayrıca polisin bütünlük ve profesyonelliğini özleyeceklerini ifade eden Spehar, Avustralya polis gücüne daimi başarı dileğinde bulundu.

Spehar konuşmasında, Avustralya’nın, gelecekte yeninden birleşmiş Kıbrıs’ta bir federal bir polis gücünün oluşturulmasına yadım etme taahhüdünün kendilerini yüreklendirdiğini de belirtti.