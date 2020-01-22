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Avustralya'da yeni tehlike: Zehirli örümcek

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Aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketinin vurduğu Avustralya'da, bu kez de zehirli bir örümcek türü için uyarıda bulunuldu.

Avustralya'da yeni tehlike: Zehirli örümcek

Yerel basındaki haberlere göre, Avustralya Sürüngen Parkı, nem ve sıcağın, huni yuvalı örümceklerin "büyüyüp serpilmesi" için elverişli koşulları yarattığını açıkladı. 

Park, Yeni Güney Galler'in Newcastle bölgesinde son günlerde sayılarının arttığı bildirilen örümceklerin yakalanmaları halinde, hayat kurtarıcı panzehir programı için parka getirilmesi çağrısı yaptı.

Bu örümcek türünün suda 24 saat yaşayabildiği, dolayısıyla yöre halkının havuzları, girmeden önce kontrol etmeleri istendi.

Huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan kişinin 10 dakika içinde ölebileceği ifade ediliyor.

KONTROL ALTINA ALINAMAYAN YANGINLAR
Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından geçen hafta ve bu hafta başında toz fırtınası, dolu ve sel felaketleri meydana gelmişti.

Toz fırtınası Dubbo, Broken Hill, Nyngan ve Parkes kasabalarında yaşanırken Canberra ve Melbourne doluya, Brisbane ve Queensland eyaletlerinin bazı kesimleri de fırtınaya teslim olmuştu.

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