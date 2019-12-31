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Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığınıyor

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Avustralya'da orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle binlerce kişi sığınmak için deniz kenarlarına kaçtı.

Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığınıyor

Yeni Güney Galler eyaletinin Corbargo kasabasında iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla 4 bin civarında kişi sahil, rıhtım ve teknelere sığındı.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, bölgede mahsur kalan kişileri deniz yoluyla tahliye etme planları olduğunu ve yangınlara bağlı olarak kara yoluyla erişim sağlanamayan kişilere deniz yoluyla ulaşılabileceğini belirtti.

Bölgede dört kişiden haber alınamadığını bildiren Andrews, "Nerede olduklarını doğrulayamıyoruz" dedi.

Yetkililer, artan sıcaklık, rüzgar ve yıldırımların etkisiyle Victoria ile Yeni Güney Galler eyaletlerindeki yangınların büyüdüğünü ifade etti.

BBC'nin haberine göre, yetkililerin, Yeni Güney Galler eyaletinin Corbargo kasabasında iki kişinin daha cesedine ulaşmasıyla yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerden üçünün gönüllü itfaiyeci olduğu belirtildi.

Yeni Güney Galler'deki yangınlar nedeniyle yaklaşık 5 milyon hektarlık alan kül olmuş ve 1000'den fazla ev yok olmuştu.

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