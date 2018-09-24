Avustralya'da dev bir balina kıyıya vurdu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Royal Ulusal Parkı, bugünlerde en yoğun günlerini geçiriyor. Parkın sınırları içindeki Wattamolla Plajı’nda geçtiğimiz günlerde dev bir balına kıyıya vurdu.
18 metre boyundaki 40 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen balinanın ölüm sebebi araştırılıyor.
Yetkililer plaja uyarı levhaları astı.
Uzmanlar ölü balinanın bölgedeki köpekbalığı varlığını artırdığına dikkat çekerken, plaj yüzme faaliyetlerine kapatılmasına karşın ziyaretçi akınına uğruyor.
Balinayı daha yakından görmek isteyen binlerce kişinin her gün plaja geldiği belirtiliyor.