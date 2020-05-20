Avrupa’nın göbeğinde vizon paniği

Hollandalı yetkililer dün gece bir açıklama yaparak ülkede gündemi değiştirdi... Hollanda hükümeti vizon üretim merkezlerinde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Hükümet yetkilileri, vizon çiftliklerindeki hayvanlardan insanlara Covid-19 bulaştığını duyurdu.

Corona virüsünün nasıl ortaya çıktığı ve insanlar arasında nasıl yayıldığına dair birçok teori ve komplo teorisi ortaya atılırken, Avrupa’nın kalbinden flaş bir Covid-19 açıklaması geldi.

Hollanda hükümeti dün gece yapılan bir açıklama ile ülkedeki vizon çiftliklerinde corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Hükümet yetkilileri, “Yapılan araştırmalar ışığında vizon çiftliklerinde Covid-19 tespit edildi. Enfeksiyonun vizonlardan insanlara bulaştığı sonucu ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda vizonların semptom göstermeden Covid-19 taşıdığı öğrenildi” açıklamasını yaptı.

TESİSLER BİRBİRİNE BENZİYOR

Yetkililer incelenen iki çiftlikte de benzer özellikler olduğunu duyururken, “Vizonların antikor testi genişletilerek Hollanda genelindeki bütün tesislerde uygulanacak ve zorunlu olacak. Araştırmaların yapıldığı tesisler birbirine çok benziyor. İkisinde de kediler vardı ve kedilerde de Covid-19 tespit edildi” ifadesi kullanıldı.

CNN International’ın haberinde hükümetin, vizon çiftliğindeki virüsün yayılmasında kedilerin rolü olabileceğine dair açıklamaları da yer alıyor. Hollanda hükümeti, inceleme yapılan çiftliklerden birinde bulunan 11 kediden 3’ünde Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

KEDİ VE KÖPEKLER BULAŞTIRMIYOR

Corona virüsünün çıktığı günlerde ortaya atılan iddialardan biri de kedi ve köpek gibi canlılardan insanlara corona virüsü bulaştığına yönelikti.

Fakat bilim insanları geçen aylarda yaptıkları açıklamalarda bu tür hayvanlardaki Covid-19’un farklı bir tür olduğunu ve bu hayvanların aslında insanlara virüs bulaştırmadığını gündeme getirmişti.

Hollanda hükümeti, semptom göstermeden Covid-19 taşıyan vizonların hastalığı insanlara bulaştırabileceğini öne sürdü.

VİZON NEDİR?

Sansargiller familyasından bir gelincik türü olan vizon, özellikle Avrupa’da kürkleri için yetiştirilen bir canlı türüdür. Farklı bölgelerde yetişen ve farklı türleri olan vizonlar genelde 30 santimetre ile 50 santimetre arasında değişiyor.