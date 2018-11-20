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Avrupalılar euroya güveniyor

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Euro Bölgesi vatandaşlarının yüzde 74`ü euro para biriminin Avrupa Birliği (AB) için yararlı olduğunu düşünüyor.

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Avrupalılar euroya güveniyor
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AB'nin resmi anketlerini düzenleyen "Eurobarometer", 15-16 Ekim 2018'de 19 Euro Bölgesi üyesi ülkede, 17 bin 500 kişilik örneklemle yapılan  anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, Avrupa'da vatandaşlar euro para birimine güçlü bir  şekilde destek verirken EuroBölgesi'nde vatandaşların yüzde 74'ü euronun AB için  faydalı olduğu görüşüne sahip.

Euronun kendi ülkeleri için faydalı olduğunu düşünen vatandaşların  oranı ise 64'ü buluyor.

Euro Bölgesi üyesi 19 ülke vatandaşları arasında euro hakkında önemli  farlılıklar da ortaya çıkıyor.

Euroya en yüksek destek ise İrlanda'da. İrlanda vatandaşlarının yüzde  87'si, Lüksemburg'da yüzde 82'si, Slovenya'da yüzde 81'i, İspanya'da yüzde 80'i  euronun AB için yararlı olduğu kanaatinde. Bu oran en düşük yüzde 65'le Güney  Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 68'le İtalya'da gözlemleniyor.

Euro Bölgesi'nde vatandaşların yüzde 69'u da ekonomi politikalarının  daha fazla koordine edilmesi gerektiğini belirtti.

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