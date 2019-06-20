 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
19 0
Deniz, İstanbul'da birinciliği hedefleyecek
Deniz, İstanbul'da birinciliği hedefleyecek
14 0
 
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
125 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
285 0
23 0
30 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
122 0
banner82

Avrupa’dan Adidas logosu kararı

banner27

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgili logosunun ayırt edici özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına hükmetti. Logoyu herkesin kullanabilmesine karar verildi.

banner315
Avrupa’dan Adidas logosu kararı
banner267

 

Merkezi Lüksemburg’ta bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Almanya merkezli spor giyim ve ayakkabı firması Adidas’ın logosu hakkındaki davayı karara bağladı.

Mahkeme, herhangi bir yönde uygulanan üç paralel çizgiden oluşan Adidas logosunun ayırt edici bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.

Adidas, söz konusu logosunu 2014 yılında AB Fikri Mülkiyet Ofisi'ne ticari marka olarak kayıt ettirmişti. Belçikalı bir firma ise 2016 yılında söz konusu marka kararını iptal ettirmişti. Adidas, iptal kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.