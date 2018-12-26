Avrupa’da korkutan deprem

Avrupa’nın en yüksek ve en aktif yanardağı olan Etna Yanardağı harekete geçtikten sonra İtalya bugün depremle sarsıldı… Etna Yanardağı’nın bulunduğu Catania kenti bu sabah 4.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Santa Venerina ve Zafferana Etnea bölgelerindeki eski binalar hasar görürken en az 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Kentte yaşanan panik sonrasında birçok İtalyan evlerinden kaçarak otomobillerine sığındığı aktarıldı. Yaralananların binalardan düşen parçalar yüzünden yaralandığı duyuruldu.