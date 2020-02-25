Corona virüsü, Avrupa'da da yayılıyor. İtalya'da 7’nci ölüm yaşandı, 50 bin kişi karantina altına alındı, bazı bölgelerde halk stok yapmak için marketlere akın etti. Venedik Karnavalı ile spor etkinlikleri iptal edildi

Çin'de ortaya çıkan corona virus salgını Avrupa'da da yayılıyor. İtalya'da yedinci ölüm yaşandı. İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı. İtalya'da bazı bölgelerde halk stok yapmak için marketlere akın etti. Avusturya İtalya ile tren seferlerini durdurdu. Avrupa Birliği de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için 230 milyon euroluk yardım paketini kabul etti.

İtalya genelinde toplam virüslü hasta sayısı 157 olurken, yedinci ölüm gerçekleşti. Ülkedeki virüs salgını nedeniyle Venedik Karnavalı ile Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki spor etkinlikleri iptal edildi.

İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı. Lombardiya ve Veneto bölgelerinde özel izin olmadan yerleşim birimlerini terk etmek yasaklandı. İtalyan yetkililer, yeni tip corona virüsünün ülkenin başka bölgelerine yayılmasını önlemeye çalışıyor.

İtalya'da corona virüsün görüldüğü bölgelerde halk marketlere akın etti. Paniğe kapılan halk salgına hazırlık amacıyla stoklamak için mağazaları boşalttı.

Komşu ülkeler, italya sınırına ilişkin güvenlikleri artırma kararı aldı. Avusturya, İtalya ile tren seferlerini durdurduğunu açıkladı. Fransa ise bu aşamada tren seferlerini durdurmaya gerek duymadıklarını belirtti.

İngiltere'de de 4 kişinin yeni tip corona virüsü nedeniyle hastanelere başvurduğu açıklandı. Japonya'da iki hafta karantinada tutulan yolcu gemisinde 32 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.

AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic

"AB, corona virüsle mücadele için 230 milyon euroluk yardım paketini kabul etti" dedi.

Avrupa'yı corona virüsü korkusu sardı

Corona virüsü, Avrupa'da da yayılıyor. İtalya'da 7’nci ölüm yaşandı, 50 bin kişi karantina altına alındı, bazı bölgelerde halk stok yapmak için marketlere akın etti. Venedik Karnavalı ile spor etkinlikleri iptal edildi

Çin'de ortaya çıkan corona virus salgını Avrupa'da da yayılıyor. İtalya'da yedinci ölüm yaşandı. İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı. İtalya'da bazı bölgelerde halk stok yapmak için marketlere akın etti. Avusturya İtalya ile tren seferlerini durdurdu. Avrupa Birliği de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için 230 milyon euroluk yardım paketini kabul etti.

İtalya genelinde toplam virüslü hasta sayısı 157 olurken, yedinci ölüm gerçekleşti. Ülkedeki virüs salgını nedeniyle Venedik Karnavalı ile Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki spor etkinlikleri iptal edildi.

İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı. Lombardiya ve Veneto bölgelerinde özel izin olmadan yerleşim birimlerini terk etmek yasaklandı. İtalyan yetkililer, yeni tip corona virüsünün ülkenin başka bölgelerine yayılmasını önlemeye çalışıyor.

İtalya'da corona virüsün görüldüğü bölgelerde halk marketlere akın etti. Paniğe kapılan halk salgına hazırlık amacıyla stoklamak için mağazaları boşalttı.

Komşu ülkeler, italya sınırına ilişkin güvenlikleri artırma kararı aldı. Avusturya, İtalya ile tren seferlerini durdurduğunu açıkladı. Fransa ise bu aşamada tren seferlerini durdurmaya gerek duymadıklarını belirtti.

İngiltere'de de 4 kişinin yeni tip corona virüsü nedeniyle hastanelere başvurduğu açıklandı. Japonya'da iki hafta karantinada tutulan yolcu gemisinde 32 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.

AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic

"AB, corona virüsle mücadele için 230 milyon euroluk yardım paketini kabul etti" dedi.