Avrupa'ya 'turuncu kar' yağdı

Avrupa'nın doğusunda bugünlerde turuncu renkli kar fotoğrafları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girmiş durumda. Peki karın turuncu yağmasının nedeni ne? İşte bilim insanlarının yanıtı

Doğu Avrupa'da turuncu kar şaşkınlığı yaşandı. Avrupa'nın doğusunda bugünlerde turuncu renkli kar fotoğrafları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girmiş durumda.

Sadece Rusya'da değil. Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Moldova'da da benzer manzaralar yaşanıyor. Peki bu duruma ne neden oluyor?

Meteorologlar bu fenomene, Sahra Çölü'nden gelen bir toz bulutu ile kar ve yağmurun karışmasının neden olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Soçi kentindeki kayak merkezinden gelen fotoğraflar ise sepya filtreden geçirilmiş gibiydi.

Çöl tozunun kar veya yağmur olarak yere düşmesi ile oluşan bu görüntülere beş yılda bir rastlanabildiği belirtiliyor.