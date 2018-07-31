Avrupa sıcaktan kavruluyor

Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarına neden oluyor, normal hayatı etkiliyor ve hatta birçok sağlık sorunu yaşanmasına neden oluyor

Avrupa’da son haftalarda etkili sıcak hava dalgası, bazı ülkelerde orman yangınlarına yol açarak can ve mal kayıplarına neden olurken, diğerlerinde de günlük yaşamı etkileyerek ülke yönetimlerini harekete geçirdi. Kıta genelinde normalin aksine yağışsız geçen yaz ayları, kuraklık ve su kısıtlamalarına yol açtı. Yeşil alanlarıyla tanınan Avrupa şehirlerindeki parklar sarıya büründü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan tarım ürünleri de etkilendi. Çeşitli tarım ürünlerinin olgunlaşma dönemlerini öne çeken sıcaklıklar, hububat ve tahıl ürünlerini ise olumsuz etkiledi. Uzmanlar, dünya genelinde artan sıcaklıkların küresel ısınmayla doğru orantılı olduğunu savunuyor.

BELÇİKA’DA GEREKSİZ SU KULLANIMINA CEZA

Geleneksel olarak serin ve yağmurlu yaz aylarıyla tanınan Belçika’da sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üstüne çıkarak 30-34 derecelere ulaşması, ülkenin yerel yönetimlerini önlem almaya zor aldı. Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü, ülkenin son 40 yıldır “en kuru ve sıcak” temmuz ayını yaşadığını belirterek, “aşırı sıcak hava” uyarısı verdi ve ülkenin deniz kıyısı olmayan tüm bölgelerinde turuncu alarma geçildi.

Yaşlılara gerekli olmadığı müddetçe dışarıya çıkmamaları uyarısı yapılırken, çalışmak zorunda olan kişilere kapalı ve klimalı ortamları tercih etmeleri önerisinde bulunuldu. Diğer yandan, yağmur kıtlığının yol açtığı kuraklık ve giderek azalan su kaynaklarıyla baş etmek için bazı bölgelerde bitki sulama, araba yıkama gibi faaliyetler yasaklandı.

Belçika’nın Flaman bölgesinin bazı kentlerinde tarım dışında temizlik ve benzeri faaliyetler için su kullananların 2 bin Euro’ya kadar para cezası ya da 8 ila 14 gün hapis cezasına çarptırılabileceği açıklandı.

YAĞMURLU HAVASIYLA ÜNLÜ İNGİLTERE KURULUKTAN SARARDI

İngiltere’de de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle yetkililer vatandaşlara yönelik uyarılarını tekrarlamaya devam ediyor. Gece sıcaklığın en düşük 24 derece kaydedildiği İngiltere'de geçtiğimiz gün 33,3 dereceyle yılın en sıcak günü yaşandı. Yılın en sıcak günü olmasının ardından İngiliz yetkililer, hafta sonuna kadar saat 11.00-15.00 arasında gerek duyulmadığı sürece güneşe çıkılmaması uyarısını yaptı.

İngiltere Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamada ise bazı bölgelerde mevsim normallerine kıyasla bu yaz şimdiye kadar sadece yüzde 6 seviyesinde yağış görüldüğü belirtildi. Meteoroloji uzmanları, yağmurlu havasıyla ünlü adanın bazı bölgelerinde yaklaşık 50 gün boyunca hiç yağış görülmediğini söyledi. Aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış sebebiyle ülkedeki birçok çimlik alan kuruyarak yerini sarı otlara bıraktı.

Uzmanlar, aşırı sıcaklarda vatandaşların yanlarında sürekli su bulundurması, güneş kremi kullanması ve dışarıdayken gölgede durması, girilmesi yasaklı olan gölet, kıyı şeridi, havuz ve su birikinti gibi yerlerde yüzmemesi yönünde uyarılarını tekrarlarken, özellikle çocuk ve hayvanların araçlarda bırakılmaması gerektiğini anımsattı. Uzmanlar ayrıca, bebek, çocuk, yaşlı ve hastaların uzun süre yalnız bırakılmaması uyarısında da bulundu.

Birçok gazete, televizyon kanalı ve internet sitesi, güneş çarpmasının belirtilerine yayınlarında yer vererek, bu belirtileri uzun süre yaşayanların acil servise gitmeleri gerektiğini duyurdu. Ülkedeki bazı baraj, dere ve göletlerdeki suyun bitmesi sebebiyle bazı bölgeler için “çimlerinizi, bahçenizi sulamayın” ve “duşunuzu 5 dakika ile sınırlandırın” gibi uyarılar yapıldı.