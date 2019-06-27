Avrupa sıcak havayla kavuruluyor

Almanya'da yollar eridi Almanya'da yollar eridiği için hız sınır düşürüldü, Fransa'da okullar tatil edildi.

Avrupa şehirleri olağan üstü sıcak hava dalgasının etkilerini azaltmak için önlemler almaya başladı. Mevsim normallerinin çok üzerine tırmanan hava sıcaklıkları, bazı bölgelerde rekor kırmaya yaklaştı.

The Guardian'ın aktardığına göre çarşamba günü Alman şehiri Coschen'de hava sıcaklığı 39 dereceye yaklaşınca otobandaki asfalt erimeye başladı. Yetkililer hasar gören yollar sebebiyle meydana gelebilecek kazaları önlemek için hız sınırını aşağıya çekti. Rostock yakınlarındaki tren raylarına da müdahale edildi.

Cuma günü ülke genelinde sıcaklık rekorunun kırılması beklenen Fransa'da okulların gelecek haftaya kadar tatil kalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü hava sıcaklığının 44 dereceye ulaşması beklenen Paris, Lyon, Strazburg ve Marsilya kentlerinde hava kirliliğiyle mücadele adına "eski model araçların" şehre girmesi geçici olarak yasaklandı.

Fransa'nın güneyinde üç insan yüzerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Polis bu olayların ardından aşırı sıcak havalarda soğuk suda yüzmenin tehlikeleri hakkında bir uyarı yayınladı.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenen İtalya'nın Milano kentinde sivil toplum kuruluşları evsiz insanlara 10 bin şişe su dağıtmayı planlıyor.

Bilim insanlarına göre bu sıcak hava dalgası iklim kriziyle direkt olarak bağlantılı ve dünya gelecek yıllarda bu tür aşırı hava durumlarıyla sıkça karşı karşıya kalacak.