banner107
banner151
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
25 0
9 0
Cihangir son şampiyonu eledi
Cihangir son şampiyonu eledi
65 0
Şölen havasında eğlence
Şölen havasında eğlence
36 0
Lawrence ışıl ışıldı
Lawrence ışıl ışıldı
70 0
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
30 0
71 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
258 0
banner82
banner147

Avrupa'dayaz saati uygulaması kalkıyor mu?

banner27

Avrupa Birliği, ülkelerinde yaz saati uygulamasına son verilmesi için hazırlanan bir karar tasarısı Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edildi

Avrupa'dayaz saati uygulaması kalkıyor mu?
banner137

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda, AB genelinde her yıl mart ve ekim aylarının son hafta sonu işletilen yaz saati değişikliğinin incelenmesi konulu rapor ve karar tasarısı ele alındı.

Parlamentodan 384 kabul, 153 ret ve 12 çekimser oyla geçen karara göre, AB ülkelerinde yaz saati uygulamasının etraflıca incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda uygulamadan vazgeçilmesi için yeşil ışık yakıldı.

Saatlerin yılda iki kez geri veya ileri alınmasının insan vücudu ve alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yaptığının bilimsel verilere yansıdığı vurgulanan raporda, 2001'den bu yana tüm üye ülkelerde geçerli olan ortak yaz saati uygulamasının gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Genel Kurulun kabul ettiği karar, AB Komisyonu tarafından değerlendirilecek. AB Zirvesi'nde olumlu sonuç elde edilmesi durumunda üye ülkelerin parlamentolarından geçecek bir düzenlemeyle yaz saati uygulamasına AB genelinde son verilebilecek.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.