Avrupa'da etkisi azalırken, Amerika kıtasında artıyor

Corona virüsü Amerika ve Asya kıtalarında etkisini sürdürürken, Meksika ve Hindistan'dan yeni rekor haberleri geldi. Brezilya ise can kayıplarında Birleşik Krallık'ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Yeni Zelanda'da 22 gündür yeni vaka görülmezken, Çin'de yeni vakalar tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, o günden bu yana yaklaşık 7.5 milyonu aşkın insana bulaştı. Normalleşme adımlarının atıldığı Avrupa’da etkisi azalan salgın, Amerika kıtası ve Güneydoğu Asya’da ise durmak bilmiyor.

İşte corona virüsü salgınında yaşanan son gelişmeler:

Corona virüsünde yeni merkez üslerinden biri olarak gösterilen Brezilya, kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 25 bin 982 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam hasta sayısı 828 bin 810’a yükseldi.

BİRLEŞİK KRALLIK’I GEÇTİLER

En çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya, ölü sayısında da ikinci sıraya yerleşti. Dünden bu yana 909 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 41 bin 828 ölü sayısıyla Birleşik Krallık geride bırakıldı.

Rio de Janeiro’da bakım evi çalışanları ateş ölçümü yapıyor.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun talimatıyla ölü sayılarında manipülasyon yapıldığı iddialarının ayyuka çıktığı ülkede, can kayıpları artsa da pek çok sektörde önlemler gevşetildi.

YENİ VAKALARDA ZİRVE

Amerika kıtasında virüsün en aktif olduğu noktalardan Meksika’dan rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkede günlük yeni vaka sayısında en yüksek seviye kayıtlara geçti.

Monterrey’de corona virüsüne yakalanan bir mülteci hastaneye götürülüyor.

Yetkililer, son 24 saatte 5 bin 222 kişiye yani tanı koyulduğunu açıklarken, toplam sayı 139 bin 196’ya ulaştı. 504 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı ise 16 bin 448’e yükseldi.

HİNDİSTAN’DA EN YÜKSEK ARTIŞ

Salgının Asya’daki merkez üssü haline gelen Hindistan’da da rekorlar peş peşe kırılıyor. Önceki gün 10 bin 956’yla zirveye ulaşan yeni vakalar, son 24 saatte bir kez daha rekor kırdı. Sağlık Bakanlığı yetkillilerinin açıkladığına göre dünden bu yana 11 bin 458 yeni tanı koyuldu.

Toplam vaka sayısı 309 bine ulaşan Hindistan, bu alanda Birleşik Krallık’ı geçerek ABD, Brezilya ve Rusya’nın ardından dördüncü sıraya yerleşti. Ülkedeki toplam can kaybı ise 8 bin 895 olarak duyuruldu.

YENİ ZELANDA’DA 22 GÜNDÜR VAKA YOK

Corona virüsü salgınında en başarılı ülkelerin başında gelen Yeni Zelanda’da, yeni vakanın görülmediği 22. gün geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde son hastanın da taburcu edilmesiyle hastanelerde hiç vaka kalmadığı açıklanan ülkede, toplam 1504 vaka ve 22 can kaybı kayıtlara geçti.

ÇİN’DE SAVAŞ HALİ ACİL DURUMU

Corona virüsünün ortaya çıktığı ülke olan Çin’de yeni vakaların tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi. ‘Savaş hali acil durumu’ ilan edildiğini belirten yetkililer başkent Pekin’deki tüm spor müsabakalarının ve bölgeler arası turizmin durdurulduğunu duyurdu.

Pekin’in Fengtai bölgesinden bir yetkili, Şinfadi pazarını ziyaret eden 517 kişiye swap testi yapıldığını ve 45’inin sonuçlarının pozitif geldiğini bildirdi.