banner237
Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Kitaplar
Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Kitaplar
11 0
İşte asla yalnız gidemeyeceğiniz yerler
İşte asla yalnız gidemeyeceğiniz yerler
42 0
Rüyaların anlamı var mı?
Rüyaların anlamı var mı?
11 0
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu tehlike saçıyor
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu tehlike saçıyor
17 0
“Protokol konusu ciddiyetle ele alınmadı”
“Protokol konusu ciddiyetle ele alınmadı”
7 0
“Yolsuzluk dosyalarında nereye geldiğimiz ortada”
“Yolsuzluk dosyalarında nereye geldiğimiz ortada”
7 0
Yılmaz, Spor Dairesi'ni göreve davet etti
Yılmaz, Spor Dairesi'ni göreve davet etti
55 0
Hangi Burç Hangi Kitabı Mutlaka Okumalı
Hangi Burç Hangi Kitabı Mutlaka Okumalı
57 0
banner82

Avrupa'da domino etkisi

banner27

Macaristan'da Orban hükümeti iki gündür protestocuların hedefinde. Budapeşte'deki gösterilerde tansiyon gece yükseldi. Çıkan çatışmalar sonucu iki polis yaralandı. Göstericiler, hükümetin bağımsız mahkemelerin denetiminden çıkmasına ve yeni çalışma yasasını protesto etti.

banner210
Avrupa'da domino etkisi
banner215

Macaristan’da yaklaşık üç bin kişi, Viktor Orban liderliğindeki hükümetin yeni yargı ve çalışma yasalarını protesto için bir kez daha başkent Budepeşte’de eylem yaptı. Budepeşte’nin merkezinden başlatılan yürüyüşün ardından parlamento binasının önüne giden göstericilerin polise cam şişe ve sis bombası fırlatması üzerine tansiyon yükseldi. Çıkan arbede sonucu iki polis memurunun yaralandığı açıklandı.

Göstericiler yeni tasarıları protesto etti.

Göstericiler yeni tasarıları protesto etti.

Macaristan’da Başbakan Orban karşıtı gösteriler, parlamentoda tartışma yaratan iki yeni düzenlemeye Çarşamba günü onay verilmesinin ardından başladı. Tepki toplayan düzenlemelerden biri yeni çalışma yasası. İşçi haklarına zarar vereceği uyarısı yapılan yasa, işverenin yıllık fazla mesai talebini 250’den 400 saate çıkarılabilmesine olanak sağlıyor.

Gösterilerde 2 polisin yaralandığı açıklandı.

Gösterilerde 2 polisin yaralandığı açıklandı.

Göstericiler ayrıca hükümeti bağımsız mahkemelerin denetiminden çıkaran düzenlemeye de karşı çıkıyor. Gösterciler arasında yer alan 65 yaşındaki Tamas Szabo, “Bizi buraya getiren memnuniyetsizliğimiz. Mahkemeler konusundaki kararın amacı güç artırmak. Diğer yasa ise işçilerin suratına atılmış bir tokat” diyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.