Avrupa Birliğinden mültecilere sınır dışı kararı

AB İçişleri Bakanlarının toplantısında, Kosova ve Arnautluk, güvenli ülkeler listesinde yer aldığı için, bu ülkelerden gelen mültecilerin geri dönmelerinin şart olduğu vurgulandı . Bu kararın...

AB İçişleri Bakanlarının toplantısında, Kosova ve Arnautluk, güvenli ülkeler listesinde yer aldığı için, bu ülkelerden gelen mültecilerin geri dönmelerinin şart olduğu vurgulandı . Bu kararın ardından, Kosovalı mültecilerin 50si Kosovaya geri gönderildi.



1 Ocak 2015 tarihinden bu yana sığınma talepleri reddedilen 12 bin Kosovalı mültecinin AB ülkelerinden Kosovaya geri gönderildiği belirtildi. Yılın sonuna kadar ise bu rakamın 20 bin olması bekleniyor.



TURAN KASAP (KOSOVA –PRİŞTİNE ) – DHA-