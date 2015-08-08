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Avrupa Birliğinden mültecilere sınır dışı kararı

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AB İçişleri Bakanlarının toplantısında, Kosova ve Arnautluk,  güvenli ülkeler listesinde yer aldığı için, bu ülkelerden gelen mültecilerin geri dönmelerinin şart olduğu vurgulandı . Bu kararın...

Avrupa Birliğinden mültecilere sınır dışı kararı
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AB İçişleri Bakanlarının toplantısında, Kosova ve Arnautluk,  güvenli ülkeler listesinde yer aldığı için, bu ülkelerden gelen mültecilerin geri dönmelerinin şart olduğu vurgulandı . Bu kararın ardından,  Kosovalı mültecilerin 50si  Kosovaya geri  gönderildi.

1 Ocak 2015 tarihinden bu yana sığınma talepleri reddedilen 12 bin  Kosovalı mültecinin AB ülkelerinden  Kosovaya  geri gönderildiği belirtildi. Yılın sonuna kadar ise bu rakamın 20 bin olması bekleniyor.

TURAN KASAP (KOSOVA –PRİŞTİNE ) – DHA-

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