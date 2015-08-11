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Avrupa Birliği, PKKyı kınadı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, terör örgütü PKKnın saldırılarına ilişkin AB, Türkiye hükümeti ve halkının yanında dayanışma içerisinde yer alıyor ve bütün terörist eylemleri kınıyor...

Avrupa Birliği, PKKyı kınadı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, terör örgütü PKKnın saldırılarına ilişkin AB, Türkiye hükümeti ve halkının yanında dayanışma içerisinde yer alıyor ve bütün terörist eylemleri kınıyor ifadelerini kullandı.

Komisyon, terör örgütü PKKnın saldırılarına ilişkin olarak Anadolu Ajansına (AA) yazılı açıklamada bulundu.

Komisyon açıklamasında, İstanbulda ABD Konsolosluğuna ve polis karakoluna yapılan terörist saldırıları şiddetle kınayarak, durumun kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı. ABnin saldırılarda yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve yaralılara şifa dilediği açıklamada, AB, Türkiye hükümeti ve halkının yanında dayanışma içerisinde yer alıyor ve bütün terörist eylemleri kınıyor denildi.

Açıklamada ayrıca Şırnakta helikoptere yapılan saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı anımsatılarak Bu çerçevede yinelemek isteriz ki Biz, PKK terörünü kınıyoruz. PKK, ABnin terörist örgütler listesinde bulunuyor. AB üyesi ülkeler PKKyla mücadele ediyor ifadeleri kullanıldı. Türkiyede artan şiddet olaylarının son bulması gerektiğine de dikkat çekilen açıklamada, çözüm sürecinin devamının önemli olduğu kaydedildi.

AA

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