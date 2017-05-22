Avcı, fillerin ayaklarının altında kaldı

Zimbabve'de avcı, hatasının bedelini bir filin ayakları altında kalarak ödedi.

Zimbabve Milli Parklar ve Yaban Hayat Yönetimi Başkanlığı sözcüsü Simukai Nyasha, safari turları düzenleyen bir şirketin sahibi olan Theunis Botha'nın Hwange Milli Parkı yakınlarında fillerin arasında kaldığını söyledi.

Nyasha, müşterisiyle 10 günlük safaride olan 51 yaşındaki Botha'nın, bir filin ayağı altında yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Botha, sahibi olduğu "Theunis Botha Büyük Oyun Safarileri ve Av Köpekleri" şirketinin internet sitesinde usta bir leopar avcısı olarak tanıtılıyordu.