banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Avcı, fillerin ayaklarının altında kaldı

banner27

Avcı, fillerin ayaklarının altında kaldı
banner137

 Zimbabve'de avcı, hatasının bedelini bir filin ayakları altında kalarak ödedi.

Zimbabve Milli Parklar ve Yaban Hayat Yönetimi Başkanlığı sözcüsü Simukai Nyasha, safari turları düzenleyen bir şirketin sahibi olan Theunis Botha'nın Hwange Milli Parkı yakınlarında fillerin arasında kaldığını söyledi.

Nyasha, müşterisiyle 10 günlük safaride olan 51 yaşındaki Botha'nın, bir filin ayağı altında yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Botha, sahibi olduğu "Theunis Botha Büyük Oyun Safarileri ve Av Köpekleri" şirketinin internet sitesinde usta bir leopar avcısı olarak tanıtılıyordu.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.