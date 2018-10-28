banner107
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
88 0
Puan kaçar
Puan kaçar
117 0
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
25 0
Karadağ’da Kasım fırtınası
Karadağ’da Kasım fırtınası
97 0
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
40 0
Yaz saati uygulaması sona eriyor
Yaz saati uygulaması sona eriyor
131 0
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
62 0
Karşıyaka lider, Akova takipte
Karşıyaka lider, Akova takipte
658 0
banner82
banner147

Atalarımızın ulusal mücadelede Türklerin yanında olması büyük gurur

banner27

Pakistan Başbakanı Han, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Atalarımızın, Türk kardeşlerimizin ulusal mücadelesinde onların yanında olması bizim için büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Atalarımızın ulusal mücadelede Türklerin yanında olması büyük gurur
banner192

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Pakistan halkı, hükümeti ve kendi adıma Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü gibi hayırlı bir günü kutlamaktan, Türk halkı ve hükümetini tebrik etmekten mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, emperyalizme ve kolonyalizme boyun eğmeyen bir milletin ihya ettiği bir devlet olduğunu kaydeden Han, "Türk halkının o günkü cesareti bugün hala hürriyet aşığı insanlarda yankı buluyor." ifadelerine yer verdi.

Kurtuluş Savaşı'nda Alt Kıta Müslümanlarının Türk halkına verdiği desteğe de değinen Han, şunları kaydetti:

"Atalarımızın, Türk kardeşlerimizin ulusal mücadelesinde onların yanında olması bizim için büyük bir gurur. Türk kardeşlerimizi de aynı şekilde yaşadığımız tüm zorluklarda yanımızda görüyoruz. Bu destek ve dostluk aynı kültür, inanç ve tarihe dayanıyor."

Türkiye'nin son dönemde uluslararası arenada üstlendiği rolün Pakistan'a mutluluk verdiğini belirten Han, "İleri görüşlü Türk liderliği sayesinde Türkiye farklı alanlarda ilerleme kaydetti. Böylece Pakistan ve Türkiye'nin benzersiz dostluğu da daha fazla güçlendi." ifadesini kullandı.

Han, iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesi, gelişmesi ve farklı alanlara yayılmasını ümit ettiğini belirtti.

Han mesajını "Çok yaşa Türkiye, yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği." diye tamamladı.  

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.