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Aslanlar kaçak avcıyı yedi

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Güney Afrika'daki ulusal parktaki aslanlar, kendilerini avlamak isteyen kaçak avcıyı yedi.

Aslanlar kaçak avcıyı yedi
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Güney Afrika’da yasak yollarla iki aslanı avlamak isteyen bir kaçak avcı, avlamaya çalıştığı aslanlar tarafından yendi.

Güney Afrika’nın Limpopo bölgesindeki Kruger Ulusal Parkı’nda gerçekleşen olayda, bir grup aslan yasak yollarla avlanan bir avcıya saldırdı.

Olay yerinde avcının yalnızca başı bulunurken, polis sözcüsü Moatshe Ngoepe, ilk olarak adamın birkaç gündür kayıp olan park çalışanı ve kamyon şoförü olduğu düşünüldüğünü söyledi.

Ngoepe, sonrasında olayda kurban giden kişinin yasak yollarla avlanan bir avcı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

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