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Aşırı cinsel ilişkiye giren kadın kalp krizi geçirdi

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İngiltere’de her yıl büyük bir gizemle kimseye açıklanmayan bir lokasyonda düzenlenen seks festivalinde 52 yaşındaki bir kadın kalp krizi geçirdi

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Aşırı cinsel ilişkiye giren kadın kalp krizi geçirdi
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İngiltere'de gündem, bilinmeyen bir lokasyonda düzenlenen "seks festivali"... İngiltere'nin Worchestershire bölgesine yakın Malvern'deki bir ormanlık bölgede sadece kayıtlı kişilerin girebildiği bir alanda korkunç bir olay yaşandı. 700 kişinin katıldığı partide 52 yaşındaki bir kadın kalp krizi geçirdi.

Yetkililer, "Çok fazla cinsel ilişkiye girdiği için kalp krizi geçirdiğini tahmin ediyoruz" dedi. İsmi açıklanmayan kadın, hava ambulansı ile taşındı.

İngiltere’de her yıl büyük bir gizemle kimseye açıklanmayan bir lokasyonda düzenlenen seks festivali İngiliz tabloid basınının birinci gündem maddesi… Ülkenin neredeyse tam ortasında bulunan Worchestershire bölgesindeki Malvern’deki ormanlık alanda düzenlenen seks festivaline katılanların tadı dün yaşanan bir olay ile kaçtı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan görgü tanıkları, “Eş değiştirme partisi sırasında bir kadın kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Hava ambulansı kadını şehre götürdü” ifadesini kullandı.

İsmi açıklanmayan kadının, “çok fazla cinsel ilişkiye girdiği” için kalp krizi geçirdiğini açıklayan yetkililer, 52 yaşındaki kadının kalp krizi geçirmesinin 700 biletli katılımcı arasında şok etkisi yarattığını ifade etti. Fakat organizatörler, “Katılımcılar kısa bir süre sonra eğlenceye geri döndü ve yatak oyunlarına devam etti. Kalp krizi geçiren katılımcının sağlık durumu iyi. Tıkalı damarlarına stent takıldı” ifadesini kullandı.

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